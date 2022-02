Ultimo aggiornamento il 5 Febbraio 2022 – 8:37

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2022 – Questa notte, intorno alle ore 2.30, in via Melchiorre Gioia, all’altezza dell’incrocio con Viale della Liberazione, è avvenuto un grave incidente tra un’auto e una moto. Il motociclista, un ragazzo di 31 anni, dopo esser stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Mialno.

