Corsico e il territorio hanno ricordato Pietro Sanua – VIDEO e FOTO

Ultimo aggiornamento il 4 Febbraio 2022 – 20:23

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 4 febbraio 2022 – Quest’anno, la commemorazione di Pietro Sanua è tornata ad essere celebrata con una fiaccolata, come momento di partecipazione pubblica, di incontro e di condivisione. Numerosi in piazza insieme ai Sindaci e i rappresentanti istituzionali del territorio.

La celebrazione in memoria di Sanua – commerciante ambulante ucciso a Corsico all’alba del 4 febbraio 1995, mentre stava per allestire la sua bancarella del sabato, dopo avere denunciato il giro di tangenti e il racket dei fiori, è giunta al decimo anno.

«Pietro Sanua è un simbolo per Corsico – evidenzia il sindaco Stefano Martino Ventura – un

esempio della miglior società civile che si oppone alle mafie ogni giorno. Per questo è

fondamentale per la nostra amministrazione collaborare ogni anno con l’associazione Libera, che ringrazio, all’organizzazione della sua commemorazione. Le istituzioni hanno il dovere di combattere la presenza della ‘ndrangheta sul nostro territorio, facendo memoria e conoscenza e coinvolgendo sempre la società civile. La commemorazione di Pietro Sanua è un passo importante di questo percorso».

Dopo la fiaccolata, alle ore 20 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova si è svolto un incontro

pubblico, introdotto dal sindaco Stefano Martino Ventura, al quale hanno partecipato: Alessandra Dolci, coordinatrice della direzione distrettuale antimafia (DDA) della Procura di Milano, il professor Nando Dalla Chiesa, direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano e presidente onorario di Libera, e Lorenzo Sanua, figlio di Pietro e referente del presidio “Angelo Vassallo” Libera sud-ovest Milano.



L’iniziativa rientra in un percorso di sensibilizzazione e rinnovata attenzione al tema. L’anno

scorso, infatti, l’amministrazione comunale, insieme alla commissione consiliare legalità, ha

proposto la realizzazione del murale “Puoi uccidere il sognatore, ma non in sogno” in piazza

Papa Giovanni XIII in collaborazione con l’Istituto superiore Falcone-Righi di Corsico e i ragazzi della Libera Masseria di Cisliano.

E un mese dopo, il 22 giugno, l’intitolazione della sala del Consiglio comunale proprio a Pietro Sanua. Una cerimonia con la quale si è voluto dare un segnale forte dell’impegno delle

istituzioni contro la criminalità organizzata e contro ogni tentativo di condizionare la vita

democratica.