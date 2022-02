Milano. Incidente in via Gozzoli, 52enne in codice verde

Ultimo aggiornamento il 4 Febbraio 2022 – 18:39

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2022 – Questa sera, al confine con Cesano Boscone, intorno alle ore 17.40, in via Gozzoli, all’altezza dell’incrocio con via Gutemberg, una veicolo è finito contro un ostacolo e la conducente, una donna di 52 anni è stata soccorsa e trasportata in codice verde in ospedale, dopo esser stata soccorsa dal personale sanitario di un’ambulanza della Croce Verde Baggio. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

V. A.