Usmate Velate. Nuovo mezzo di Protezione Civile, il Comune vince il Bando regionale

Ultimo aggiornamento il 6 Febbraio 2022 – 11:06

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 6 febbraio 2022 – Il Comune di Usmate Velate è fra gli Enti locali che Regione Lombardia ha accreditato per il finanziamento finalizzato all’acquisizione di mezzi ad uso esclusivo della Protezione Civile. Complessivamente, il Comune riceverà da Regione Lombardia una somma pari a 36mila euro, i restanti 11mila euro verranno invece stanziati dall’Amministrazione Comunale.

Con questa somma, la Giunta Comunale disporrà l’acquisto di un nuovo mezzo a disposizione del Gruppo Comunale di Protezione Civile che andrà così ad affiancarsi ai due già in uso all’associazione che conta oggi 19 volontari ed è costantemente attiva sul territorio con finalità di supporto alle attività comunali. In particolare, verrà finanziato l’acquisto di un Ford Ranger Wildtrack che oltre all’equipaggiamento di serie verrà accessoriato con gli allestimenti richiesti da Protezione Civile. Il mezzo verrà poi reso riconoscibile attraverso l’immagine corporate in linea con quella prevista a livello nazionale.

“Dopo essere risultati fra i vincitori del Bando per l’acquisto di mezzi da destinare a funzioni di Polizia locale che ha portato il nostro paese a dotarsi di un mezzo ibrido presente sul territorio, oggi il Comune di Usmate Velate è nuovamente premiato da Regione Lombardia con ulteriori fondi da destinare ai volontari di Protezione Civile – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Ancora una volta, il risultato ottenuto dimostra la capacità programmatoria del nostro Ente e la capacità di accedere a fondi sovracomunali, nell’ottica di individuare risorse aggiuntive a quelle disponibili per erogare servizi ulteriori alla cittadinanza”.

Il nuovo mezzo, il cui ordine verrà effettuato in Primavera con consegna prevista nel periodo estivo, sarà a tutti gli effetti un mezzo da lavoro operativo per il Gruppo di Protezione Civile di Usmate Velate; il Ranger consentirà, in modo particolare, di effettuare spostamenti di uomini, mezzi e attrezzature sui luoghi di intervento, operando con massima efficienza in caso di emergenze o criticità particolari.

Redazione