San Valentino. I ristoranti più romantici in Lombardia secondo TheFork

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2022 – Il giorno degli innamorati è alle porte. Dopo che il San Valentino degli ultimi due anni è coinciso con periodo di grande difficoltà, chiusure e incertezza, ora è il tempo di recuperare le occasioni perdute anche tornando, con cautela e nel pieno rispetto delle norme vigenti, al ristorante.

Il 14 febbraio è da sempre una data molto sentita dagli amanti delle cene fuori e anche quest’anno TheFork, app leader nella prenotazione online dei ristoranti, ha chiesto ai propri utenti[1] se celebreranno questo giorno dedicato al romanticismo e all’intesa di coppia: più del 62% degli intervistati ha dichiarato che festeggerà questa particolare giornata e 4 su 5 (83%) lo faranno proprio andando al ristorante. L’amore ha bisogno di qualcosa di speciale ed è per questo che più della metà degli utenti (52%) che ha risposto al sondaggio prevede di spendere una cifra maggiore proprio il 14 febbraio rispetto ad altre occasioni durante l’anno. Un appuntamento così particolare ha bisogno però dell’atmosfera giusta: ecco perché TheFork ha selezionato dieci tra gli indirizzi più romantici in Lombardia presenti sulla sua piattaforma.[2]

Le Papè – Bistrot 2.0, Milano

Atmosfera, Monza

La Tessitura, Merate

Mides Cocktail Restaurant, Cantù

Cenacolo ristorante in Pianbosco, Venegono Inferiore

Ristorante Il Grande Olmo, Monzambano

Omega 3, Brescia

Osteria Pane al Sale, Clusane

Terrazza Manzotti, Canonica D’Adda

Ristorante Miranda, Riva di Solto

