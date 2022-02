Teatro Carcano. A San Valentino le Lezioni di Meraviglia di TLON con N.A.I.P.

Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 23:51

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 febbraio 2022 – Al Teatro Carcano di Milano proseguono i #FollowTheMonday, una ricchissima programmazione di lezioni sceniche inusuali animate da scrittori, giornalisti, scienziati, divulgatori scientifici, storici, filosofi.

Imparare a meravigliarsi, a non dare per scontato il mondo, ad esercitare l’erotica della complessità: è questo lo scopo del ciclo di incontri Lezioni di Meraviglia, condotti da Andrea Colamedici e Maura Gancitano, fondatori di Tlon, insieme a musicisti e cantanti con cui affrontare ciò che sembra inaffrontabile: l’apparente mancanza di senso dell’esistenza. La filosofia, infatti, nasce dal θάυμα (thauma), cioè dalla meraviglia, che è anche terrore, e dall’apertura nei confronti dell’ignoto. Questa condizione è il punto di partenza, il cominciamento del filosofare.



Lunedì 14 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Carcano Tlon incontrerà N.A.I.P., artista geniale ed eccellente polistrumentista esploso a XFactor.



Andrea Colamedici e Maura Gancitano, filosofi e scrittori, sono gli ideatori di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro. Hanno scritto insieme diversi libri, tra cui La Società della Performance (2018) Liberati della brava bambina (2019) e Prendila con Filosofia (2021). Conducono vari podcast, tra cui Scuola di Filosofie per Audible. Sono gli ideatori della Festa della Filosofia Triennale Milano, della Festa della Filosofia di Roma e della maratona online “Prendiamola con Filosofia”.

Il nome Tlon viene dal racconto di Jorge Luis Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius in cui si narra di un mondo generato dal desiderio congiunto di intellettuali, artisti, visionari. Ma è anche la storia di un mondo falso che viene creduto vero, che è poi il mondo delle fake news in cui è difficile trovare delle certezze. È un monito a desiderare insieme ma anche a tutelare la meraviglia del reale.

