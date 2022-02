TERMINA L’EDIZIONE 2021/2022 DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI LECCO XXL, I GESTORI: «79 GIORNI STUPENDI, GRAZIE ALLA CITTÀ»

Ultimo aggiornamento il 8 Febbraio 2022 – 17:34

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 8 febbraio 2022 – Si è conclusa domenica 6 febbraio l’edizione 2021/2022 della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL, allestita in piazza Garibaldi da sabato 20 novembre. «Sono stati 79 giorni intensi ma stupendi – racconta Michele Uga, direttore della struttura – che ci hanno confermato quanto la pista di pattinaggio sia amata dai lecchesi e dai turisti che hanno portato un importante indotto durante le festività. Vogliamo ringraziare la città e i tanti studenti che hanno pattinato per molte mattine: in un momento storico come questo è stato emozionante poter permettere a tutte e tutti di trascorrere un po’ di momenti di serenità e socialità all’aria aperta, sempre in sicurezza».