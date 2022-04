MILANO, MIRABELLI (PD), IL GOVERNO DIA RISPOSTE A SALA, IL LIVELLO DEI SERVIZI VA GARANTITO

Ultimo aggiornamento il 11 Aprile 2022 – 18:09

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 aprile 2022 – “Oggi in Consiglio Comunale, il Sindaco Beppe Sala e l’assessore Conte hanno posto all’Esecutivo e ai Parlamentari questioni importanti a cui il Governo deve garantire risposte. La ripartenza di Milano e della sua Città Metropolitana è decisiva per la ripresa di tutto il Paese e la necessità di garantire i livelli di servizi che aiutano le famiglie e le persone che più hanno bisogno è fondamentale per lo sviluppo sostenibile della città. La fine dello stato di emergenza non comporta il ritorno per i Comuni alle entrate di prima della pandemia e in Parlamento occorre lavorare perché nella risoluzione che approverà il DEF sia chiaro che serve sostenere i Comuni di fronte agli aumenti delle bollette e delle materie prime ma anche per la riduzione delle entrate dalle attività che non sono ancora riprese a pieno regime. Si può e si deve provare a intervenire sul Decreto che sarà fatto dopo Pasqua per liberare risorse anche in questo senso. Tutto ciò tenendo conto che, se è necessario, uno scostamento di Bilancio da parte del Governo, per non dover tagliare i servizi, dovrà essere fatto”. Lo afferma il senatore milanese Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato, oggi in Aula in Consiglio Comunale a Milano per la discussione sul Bilancio.

Redazione