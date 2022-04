Corsico. Ucraina: raccolti 12mila euro di farmaci e medicazioni

Ultimo aggiornamento il 15 Aprile 2022 – 12:38

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 15 aprile 2022 – Si è conclusa con successo la raccolta solidale per l’emergenza sanitaria in Ucraina promossa dall’amministrazione comunale di Corsico, in collaborazione con la Croce Rossa – Comitato di Buccinasco.

I volontari, infatti, hanno ricevuto dai cittadini un totale di 2.560 confezioni di farmaci e materiale da medicazione riempiendo 44 scatoloni per un controvalore di circa 12mila euro. I pacchi ora verranno affidati al Comitato regionale della CRI per l’invio verso le aree colpite dal conflitto.

«Un risultato importante – commenta l’assessora alle politiche sociali Elena Galli – reso possibile dai tanti cittadini che hanno risposto con grande generosità al nostro appello in favore della popolazione ucraina».

V.A.