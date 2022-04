Cassano D’Adda, 18enne travolto e ucciso da treno: traffico ferroviario sospeso tra Cassano d’Adda e Treviglio

Ultimo aggiornamento il 27 Aprile 2022 – 20:58

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2022 – Intorno alle ore 19.15, nella stazione di Cassano D’Adda, per cause in fase di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria e da parte delle forze dell’ordine, un ragazzo di 18 anni è stato travolto e ucciso da un treno. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti con un’automedica e un’ambulanza.

Dalle ore 19.30 sulla linea Milano – Treviglio, il traffico ferroviario è sospeso tra Cassano d’Adda e Treviglio per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria sulla linea

È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.