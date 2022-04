FA’ LA COSA GIUSTA. ANCHE IL COMUNE DI MILANO ALLA FIERA DEL CONSUMO CRITICO E DEGLI STILI DI VITA SOSTENIBILI  

Ultimo aggiornamento il 28 Aprile 2022 – 16:27

Milano, 28 aprile 2022 – È in arrivo “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma dal 29 aprile al 1° maggio presso Fieramilanocity, a cui parteciperà anche il Comune di Milano presente con un suo spazio (n. RA1), presso il padiglione 3.

Di seguito gli appuntamenti previsti domani, venerdì 29 aprile:

dalle ore 10:00 alle 15:30 (presso lo Stand di Milano Ristorazione n. LB1)

“Il nostro futuro vien mangiando”

Laboratori di Food Policy per le scuole primarie e secondarie di primo grado

dalle ore 11.30 alle 13:00

“Il bando welfare e non solo, ovvero come fare la cosa giusta: l’interazione virtuosa tra pubblico e privato”

Affido in famiglia, salute e formazione per i ragazzi. Al centro del dibattito questi e altri progetti che Terzo settore e privati mettono a disposizione della città, realizzati in rete con il Comune di Milano grazie al bando welfare

dalle ore 16:00 alle 18:00

“Comunità di Pratica: Esperienze e approcci per l’educazione alimentare”

Una discussione sul tema dell’educazione alimentare e delle abitudini sane e sostenibili, attraverso il confronto fra metodi innovativi ed esperienze consolidate.

Per la giornata di sabato 30 aprile:

dalle ore 10:00 alle 11:00

“La mobilità post-Covid: sfide e opportunità per la città di Milano”

Quali prospettive e opportunità per la mobilità milanese dopo il post covid? Un’occasione per riflettere sul futuro, facendo tesoro della pandemia, raccontare i progetti in essere e l’impegno di tutti gli attori coinvolti

dalle ore 14:00 alle 15:00

“Ci sono anche io: percorsi partecipativi per la diversità che esiste ma non può decidere”

Una riflessione su come rendere sostanziale il diritto alla partecipazione e alla cittadinanza attiva, incentivando il protagonismo di chi, troppo spesso, rimane estraneo ai processi decisionali.

Infine, domenica 1° maggio, dalle ore 11:00 alle 12:00

“Milano e la sfida al cambiamento”

Gestione dei rifiuti e pratiche del riciclo e del riuso. Al centro della discussione progetti e scelte che la città si appresta a fare, per continuare il percorso verso una compiuta economia circolare e sostenibile, attenta a valorizzare risorse, decoro e spazio pubblico.