Trezzano – Centri estivi comunali, iscrizioni dal 9 maggio

Ultimo aggiornamento il 4 Maggio 2022 – 16:18

Trezzano sul Naviglio, 4 maggio 2022 – Al via dal 9 maggio le iscrizioni per i Centri Estivi

Comunali di Trezzano sul Naviglio, rivolti a bambini e ragazzi residenti che frequentano le

scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, con entrambi i

genitori lavoratori.

Per le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado le domande potranno essere

presentate fino al 3 giugno: il centro si svolgerà presso la Scuola Media Cuciniello di via

Concordia dalle 7.30 alle 18.30 con tre turni: 1° turno dal 13 giugno al 1° luglio; 2° turno dal 4 luglio al 5 agosto; 3° turno dal 22 agosto al 7 settembre.

Per le scuole dell’infanzia le iscrizioni saranno accettate dal 9 maggio al 24 giugno: i

centri si terranno presso le Scuole dell’Infanzia Giacosa e Malibran, su due turni: 1° turno dal 4 luglio al 5 agosto; 2° turno dal 22 agosto al 31 agosto.

Le domande saranno accolte fino a esaurimento dei posti disponibili.

Le iscrizioni si effettueranno compilando, firmando e inviando il modulo (sarà pubblicato sul sito internet comunale) alla seguente mail:istruzione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

Maggiori informazioni sulla circolare informativa pubblicata sul sito internet comunale, dove

scaricare anche la domanda di iscrizione:

https://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it/Novita/Notizie/CENTRI-ESTIVI-COMUNALI-2022

“Anche quest’anno – dichiara Giulia Iorio, assessore alla Pubblica istruzione – assicuriamo a

bambini e ragazzi (e alle loro famiglie) i Centri estivi, un servizio importante che risponde ai bisogni di tanti genitori che lavorano e desiderano che i loro figli trascorrano il periodo estivo con educatori professionali e attività organizzate. In attesa di eventuali nuove linee guida sul servizio da parte del Ministero dell’Istruzione, abbiamo ritenuto opportuno presentare una prima proposta dei Centri Estivi, comprendendo l’esigenza delle famiglie di potersi organizzare”.

Redazione