Street art. A Milano la “Festa della Mamma” che scappa dalla guerra

Ultimo aggiornamento il 7 Maggio 2022 – 14:53

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2022. L’8 maggio si celebra in Italia la Festa della Mamma, istituita nel 1957. In oltre 50 anni la celebrazione è stata per lo più consumistica e commerciale.

Happy mother’s day è l’opera della street artist e artivista, Cristina Donati Meyer, affissa stamane a Milano, che rappresenta una donna-madre che scappa con il proprio bambino in braccio, tenendo in mano una bandiera della pace sgualcita, attraverso un buco nel muro. Alle spalle, un carro armato e scene di devastazione e guerra.

La festa della Mamma non è una festa per tutte le mamme e per le loro creature. Oggi, sono milioni le mamme che scappano da guerre e conflitti, che premono, dopo settimane di cammino o di mare, alle porte della fortezza Europa, in cerca di salvezza per sé e per i propri figli. Madre, Donna, un “mestiere” difficile e pericoloso, non solo nelle zone povere e di guerra. Anche in Europa e negli Stati Uniti i diritti delle donne e delle madri (specie se povere) sono violati ogni giorno.

V.A.