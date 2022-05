Torna Bioblitz Lombardia alla scoperta della Natura nel Parco Ticino

Ultimo aggiornamento il 14 Maggio 2022 – 11:15

Sabato 21 maggio 2022 al Centro Parco Ex Dogana Austroungarica – Lonate Pozzolo (VA) – torna la giornata dedicata al Bioblitz. Iscrizioni aperte fino alle ore 16 di venerdì 20 maggio

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 14 maggio 2022 – Torna Bioblitz Lombardia, l’evento naturalistico di Citizen Science del Sistema Parchi Lombardi, giunto quest’anno alla sua settima edizione! Nella bellissima natura del Parco Lombardo del Ticino, “La Compagnia della Biodiversità” aspetta chiunque abbia il coraggio di compiere una missione importante: raccogliere informazioni sulla biodiversità e supportare la conservazione della natura.

Un gruppo di Guide Ambientali Escursionistiche del Parco del Ticino guideranno i partecipanti in un viaggio incredibile lungo i sentieri che si snodano attorno alla splendida brughiera, si andrà alla ricerca delle diverse specie che caratterizzano questo angolo di Lombardia. L’attività di scoperta sarà condotta in due diversi momenti. L’evento avrà inizio, nel pomeriggio di sabato 21 maggio con tre escursioni distinte. “La Compagnia delle piante” si dedicherà al riconoscimento e alla raccolta dati di fiori, arbusti e alberi; “La Compagnia degli Aves” raccoglierà informazioni sulle specie di uccelli e mammiferi che popolano le zone circostanti il Centro Parco “Ex Dogana Austroungarica” e infine “La Compagnia delle Farfalle” si muoverà alla ricerca dei Lepidotteri diurni e degli altri impollinatori.Tutte le Compagnie si dedicheranno, poi, al censimento delle specie botaniche alimurgiche (commestibili) presenti nella zona.Al tramonto si proseguirà con un’emozionante escursione dedicata al censimento di uccelli e mammiferi notturni, con “La Compagnia della Notte”.

Nell’arco dell’intera giornata e serata i partecipanti di ogni singola Compagnia saranno protagonisti attivi di questa esperienza grazie al proprio Smartphone e all’Applicazione INaturalist; i momenti di censimento, infatti, saranno alternati da momenti di scoperta della natura del Parco del Ticino grazie alle Guide che proporranno attività ludiche, innovative e coinvolgenti che consentiranno a tutti di mettersi in gioco e di stupirsi di fronte alla bellezza della natura.

Cosa fare, quindi? Scaricate l’App INaturalist e unitevi alla Compagnia della Biodiversità per scoprire (e aiutare!) la natura del Parco Lombardo del Ticino! Programma di sabato 21 maggio 2022: Ore 16:00 – Ritrovo al Centro Parco “Ex Dogana Austroungarica”, registrazione partecipanti e presentazione delle attivitàOre 16:30-18:00 Censimento farfalle condotto dalla “Compagnia delle farfalle” con la Guida Valentina MerlottiOre 16:30-18:00 Censimento fiori, arbusti e alberi condotto dalla “Compagnia delle piante” con la Guida Roberta ValleOre 16:30-18:00 Censimento uccelli e mammiferi condotto dalla “Compagnia degli Aves” con la Guida Daniela Meisina Ore 20:00 – 22:15 Escursione crepuscolare notturna e Censimento degli uccelli e mammiferi notturni condotto dalla “Compagnia della notte” con le Guide Daniela Meisina e Valentina Merlotti L’evento, gratuito, è adatto a persone dai 6 anni in su e a numero chiuso. In caso di forte maltempo le escursioni saranno annullate. Prenotazione obbligatoria entro le ore 16:00 di venerdì 20 maggio 2022.Difficoltà: tutti i sentieri non presentano pendenze e sono di facile percorribilità. Si raccomanda un abbigliamento comodo e idoneo all’escursionismo, scarpe adatte a un’escursione in natura, un cappellino, una scorta d’acqua, repellente per insetti, un binocolo (se in possesso), il proprio smartphone. L’escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19. Le Guide forniranno ai partecipanti tutte le indicazioni sull’equipaggiamento tecnico necessario e sui dispositivi di protezione individuale che ogni partecipante dovrà obbligatoriamente avere con sé.