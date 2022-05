Mobilità elettrica a Buccinasco, nuove zone di ricarica

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2022 – 14:08

Buccinasco (16 maggio 2022) – Sei stalli in via Lomellina (Aldo Moro), sei anche in via Garibaldi (Costituzione) e via Primo Maggio (Emilia), otto stalli in via delle Azalee (Artigianato), tre stalli in via Pietro Micca 6/a e anche in via Salieri 13, in via Lario 9 e in via Emilia (Galli). Altri quattro stalli in via Friuli (Gelsi) e in via Dante.

Sono le nuove e numerose zone di ricarica – in tutto 46 – a servizio di veicoli elettrici da installare a Buccinasco, in modo da favorire e promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica. Si è conclusa infatti nei giorni scorsi la gara per individuare soggetti a cui dare la concessione le zone di ricarica, seguita al regolamento approvato nel mese di febbraio dal Consiglio comunale che stabilisce i criteri per l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica.

Alla gara hanno partecipato tre aziende del settore. Il servizio sarà affidato alla società Atlante.

Redazione