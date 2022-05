VIAGGI, ESPERIENZE E PAESAGGI di Claudia Monaco – Mostra in Auxologico Procaccini

Ultimo aggiornamento il 16 Maggio 2022 – 14:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2022 – L’artista Claudia Monaco racconta come nascono i suoi

dipinti a partire dalla selezione dei materiali fino alla scelta dei soggetti da

rappresentare.

“Passeggiando in un mercatino delle pulci vado alla ricerca del mio tesoro: vecchie

tele già dipinte da recuperare. La mia attenzione si focalizza sulle dimensioni, sulla

qualità dei materiali, non vado alla ricerca dei capolavori di altri artisti: mi piace

ridare vita a vecchie tele che ricopro con strati di imprimitura o carta di riso a

seconda dell’effetto che voglio ottenere. E poi alla ricerca della cornice, guardando

oltre l’angolo da ricostruire e il colore da rinnovare…

A partire dalla tela fino alla cornice tutto è un manufatto. Mi piace pensare agli strati

di colore e all’avvicendarsi di mani diverse che hanno lasciato sulle tele il loro

inconfondibile segno e immagino che facendo una radiografia si possa raggiungere

l’anima del dipinto…

I miei quadri, prevalentemente di soggetto naturalistico, sono la rappresentazione

delle emozioni vissute durante i viaggi che condivido con i miei compagni di

avventura Alice (mia figlia) e Massimiliano (mio marito e “il mio fotografo”),

appassionati viaggiatori. E così un angolo di mondo vicino o lontano rivive nei colori,

nelle luci e nelle ombre catturate negli scatti fotografici per poi essere fissato sulla

tela a mantenere vivo il ricordo ogni volta che lo sguardo vi si poggia”.

[Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere, scoprire e

tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino].

(Luis Sepúlveda)

Claudia Monaco – “VIAGGI, ESPERIENZE E PAESAGGI”

Dal 20 maggio al 15 ottobre 2022

Via Niccolini 39, Milano – Tel. 02/619112501

www.auxologico.it/procaccini

Orario continuato

Dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 20-00

Sabato ore 8.30 – 17.00

INGRESSO LIBERO