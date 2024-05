SETTIMO MILANESE – DELVECCHIO SOTTOSCRIVE IL MANIFESTO PER UNA CAMPAGNA ELETTORALE “GENTILE”

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 8 maggio 2024 – Il candidato sindaco Ruggiero Delvecchio lancia il “manifesto” per una campagna elettorale “gentile” e invita tutti i suoi avversari a sottoscriverlo.

“Le campagne elettorali sono spesso caratterizzate da attacchi personali, disinformazione e linguaggio d’odio – afferma Delvecchio -. Questo può scoraggiare le persone dal partecipare al processo democratico e danneggiare la fiducia nelle istituzioni. Una campagna elettorale gentile può invece contribuire a creare un clima di maggiore rispetto e collaborazione, favorendo un dibattito più costruttivo e produttivo”.

L’appello di Delvecchio, primo firmatario del manifesto, è rivolto ai candidati sindaci ma anche a tutti i candidati consiglieri e ai simpatizzanti di ogni schieramento politico: “Ho voluto promuovere questa iniziativa perché anche in questa campagna elettorale stanno iniziando a circolare falsità e ‘demonizzazioni’ degli avversari. Personalmente ritengo che chiunque abbia deciso di metterci la faccia e di candidarsi, a prescindere dalle sue idee politiche, meriti rispetto e stima. Confrontiamoci sulle idee e lasciamo da parte gli attacchi personali”.

L’invito del candidato sindaco del centrodestra riguarda anche l’onestà intellettuale: “Sento persone promettere metropolitane e autobus per tutti a tutte le ore del giorno: sappiate che vi dice queste cose vi sta prendendo in giro, perché si tratta di temi sui quali la competenza non è del Comune e sui quali si possono solo fare azioni di sollecito agli Enti competenti”.