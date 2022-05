Consiglio comunale approva il Bilancio Consuntivo 2021

Ultimo aggiornamento il 18 Maggio 2022 – 19:34

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 maggio 2022 – Il Consiglio comunale di Cesano Boscone ha approvato nell’ultima seduta il bilancio consuntivo 2021. La chiusura dei conti presenta un avanzo disponibile di 4,4 milioni di euro complessivi, di cui 3,8 milioni di parte corrente il resto derivante dalla parte relativa agli investimenti. L’avanzo dell’anno precedente si era attestato a 2,8 milioni.

Grazie al recente provvedimento del governo, l’avanzo disponibile potrà essere impiegato per finanziare anche spese di parte corrente. Una buona parte dell’avanzo sarà impiegato per coprire i costi energetici, quantificati in più di un milione di euro, la riqualificazione di via Colombo, circa 800 mila euro, e per le manutenzioni del territorio.

Un consuntivo che ha registrato una spesa complessiva in investimenti di 1,6 milioni di euro, gran parte dei quali in viabilità e infrastrutture (circa 680 mila euro). Significativa anche la riduzione dell’indebitamento netto passato dai circa 16 milioni del 2011 ai 12,7 milioni del 2021.

Per la parte corrente emerge una spesa rilevante effettuata dal Comune per integrare i costi dei principali servizi erogati ai cittadini, dalla ristorazione scolastica agli asili nido all’assistenza agli anziani, per i quali l’amministrazione comunale ha speso 700 mila euro a copertura dei costi solo in parte coperti dalle rette individuali. Rilevante, rispetto al 2020, anche il frutto dell’attività di contrasto all’evasione tributaria che ha permesso di raccogliere circa 520 mila euro.

“Nonostante gli investimenti in risparmio energetico realizzati dalla nostra amministrazione, l’impennata dei costi dell’energia ha colpito anche i consumi del nostro Comune, dagli uffici alle scuole, agli impianti sportivi – sottolinea il sindaco Simone Negri. Grazie all’avanzo riusciremo a coprire tali costi e grazie ai nuovi interventi collegati alle nuove opere pubbliche che abbiamo in programma avremo consumi sempre più efficienti ma è importante promuovere tra tutti un uso responsabile dell’energia”.

“I numeri del consuntivo 2021 – aggiunge l’assessore al Bilancio Giuseppe Ursino – dimostrano che nonostante la pandemia siamo riusciti non solo a programmare le opere pubbliche dei prossimi anni ma anche a spendere bene e in modo efficace le risorse a disposizione. Finalmente riusciamo a dare certezza alla riqualificazione di via Colombo con risorse nostre, rispetto alla quale siamo stati a lungo in attesa del responso di un bando regionale che ci è sfuggito per pochi punti”.