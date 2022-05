RIFORMA PARCO AGRICOLO SUD MILANO. DI MARCO (M5S): “GIÀ OLTRE 1300 LE FIRME RACCOLTE CONTRO IL PDL DEL CENTRODESTRA”

Ultimo aggiornamento il 18 Maggio 2022 – 14:38

DEPOSITATE RICHIESTE DI AUDIZIONE DEI COMUNI E REALTÀ DEL TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2022 – Continua nel territorio il dibattito sul ritorno del Parco Agricolo Sud Milano alla Regione Lombardia, come ieri ad esempio (clicca per leggere l’articolo).

Oggi, Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Lombardia, dichiara:

“Sono state raccolte già oltre 1300 firme nella petizione online (https://chng.it/JjLTHv2TnT) lanciata da meno di un mese con l’obiettivo di salvare il Parco Agricolo Sud Milano dallo scippo del centrodestra lombardo. Inoltre, anche sul territorio si sta creando un fronte di cittadini, con raccolte firme cartacee nei comuni.

Come Movimento 5 Stelle Lombardia, abbiamo chiesto al presidente dell’VIII Commissione di audire tutti i sindaci dei comuni che fanno parte del Parco Agricolo Sud Milano, oltre alle associazioni, ai comitati e a coloro che si battono per la tutela del parco. Siamo infatti convinti che il dibattito debba ospitare tutte le voci presenti in quest’area.

Pensiamo che Regione, attraverso questo progetto di legge a firma dei capigruppo di maggioranza, voglia appropriarsi del Parco, lasciando fuori dalla gestione Città Metropolitana e non coinvolgendo minimamente Enti, associazioni e cittadini.

Dopo l’accelerazione imposta giorni fa, alla discussione del provvedimento, ora dimostri di essere veramente aperta all’ascolto e al dialogo garantendo un ciclo di audizione rispettoso di un tema così importante, delle minoranze consiliari e del Territorio del sud Milano.

Il centrodestra lombardo ha fallito su tutto, dalla gestione delle case popolari ai trasporti con Trenord, ai servizi socio-sanitari. Continueremo quindi a batterci per evitare che la Giunta Fontana si appropri del polmone verde simbolo del Sud Milano”.

