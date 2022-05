Abinader va a governare nelle province

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 21:57

Repubblica Dominicana, 23 maggio 2022 – Il Presidente Abinader ha annunciato l’attuazione del programma “Il Governo nelle Province”, che mira a soddisfare le esigenze del popolo dominicano attraverso i funzionari della sua amministrazione.

Il nuovo stile di governo che caratterizza il Presidente Luis Abinader lo tiene vicino ai cittadini, ma da domani lo farà ancora di più attraverso l’importante programma “Governo nelle Province” basato sulle visite che, a partire da domenica prossima, i ministri di questa amministrazione faranno in tutte le delimitazioni territoriali della Repubblica Dominicana per conoscere le esigenze della popolazione e per dare seguito alle opere realizzate durante la sua amministrazione.

La notizia dell’attuazione del programma è stata annunciata dal Presidente stesso dopo una riunione di quattro ore e mezza al Palazzo Nazionale con il Consiglio di Governo.

La presenza dei funzionari di fronte alla popolazione è il modo più diretto per sapere di cosa ha bisogno il popolo dominicano per migliorare le proprie condizioni di vita, obiettivo principale dell’amministrazione del Presidente. Inoltre, il piano consentirà ai cittadini di conoscere dai ministri i progetti che il governo ha nelle loro province, in quanto essi rispetteranno l’impegno di informare e ascoltare le opinioni dei cittadini a questo proposito.

Abinader continua a costruire il percorso desiderato da ogni dominicano. In questa occasione, ha inserito il decentramento della politica nella governance, avvicinando la politica alla gente attraverso un’azione di governo tanto vicina quanto trasparente.

L. M.