Il Presidente Luis Abinader presenta in Svizzera le migliori pratiche che confermano la leadership mondiale della RD nella lotta contro la COVID-19

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 21:53

Di : Manuel Domínguez Moreno

( R.Lenoir – Svizzera)

23 maggio 2022 – Il presidente Luis Abinader ha presentato alla 75ª Assemblea Mondiale della Sanità, tenutasi qui, le migliori pratiche adottate dal suo governo nella gestione della COVID-19 per aprire la Repubblica Dominicana al mondo, con uno dei tassi di letalità più bassi al mondo.

I risultati, ha sottolineato, non sono frutto del caso o del destino, ma di una politica rigorosa e pianificata, adattata a ogni momento e ai professionisti della salute, ai quali sarà eternamente grato per il loro lavoro.

Il leader dominicano si è rivolto al Direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la cui leadership e quella della sua équipe sono state fondamentali in questi tempi difficili, nonché ai capi di Stato dei Paesi membri dell’organizzazione e ai ministri.

“Durante questa pandemia, finora, abbiamo registrato 581.044 infezioni, con 576.006 guariti e 4.377 morti”, ha dichiarato.

Ha riferito che finora sono stati somministrati più di 15 milioni di vaccini a livello nazionale, garantendo il programma di vaccinazione a due dosi a quasi 6 milioni di persone su una popolazione iniziale di 7,8 milioni.

Inoltre, sono garantite 4 dosi di vaccini a persona per l’intera popolazione.

Ha attribuito i risultati al comportamento responsabile dei cittadini nel recarsi in modo civile a ricevere le dosi secondo il piano di vaccinazione stabilito, alla strategia di vaccinazione casa per casa e al massiccio dispiegamento di postazioni di vaccinazione, pari a 1 ogni 5.000 persone.

Abinader ha affermato che l’applicazione della terza dose, in cui il Paese è stato pioniere, ha permesso di aumentare di 40 volte i livelli di anticorpi nella popolazione che l’ha ricevuta.

Questa misura ha contribuito a mitigare l’impatto della variante Delta nei mesi di luglio-settembre 2021, riducendo il numero di infezioni, ricoveri e decessi rispetto alle precedenti epidemie causate dalle varianti Ancestrale, Beta e Gamma.

Il capo di Stato ha ricordato che il processo è stato accompagnato da un rigoroso studio clinico, pubblicato in un articolo sulla prestigiosa rivista Nature lo scorso gennaio, che è stato premiato dalla Società Internazionale dei Vaccini per il numero di volte in cui è servito da riferimento per studi in altri Paesi.

Un’altra misura è stata quella di rafforzare il Laboratorio nazionale, garantendo l’accesso ai test di PCR a tutta la popolazione bisognosa, con risultati consegnati in meno di 48 ore.

La Repubblica Dominicana è anche tra i primi Paesi dell’America Latina ad attuare la vaccinazione contro la COVID nei bambini.

“Abbiamo imparato che l’agilità nel prendere decisioni è stata decisiva per vincere alcune battaglie in questa guerra della salute”, ha dichiarato.

Ha insistito sul fatto che la Repubblica Dominicana ha compiuto un passo decisivo per effettuare interventi di vaccinazione, somministrazione di farmaci innovativi e ospedalizzazione rapida, basandosi sulle conoscenze locali dei suoi medici e su ricerche precedenti.

“Siamo andati avanti con l’ampliamento del calendario vaccinale, applicando la terza dose. Si è trattato di una decisione trascendentale che è stata senza dubbio fondamentale per mantenere il tasso di letalità totale a 0,75, uno dei più bassi al mondo”, ha dichiarato.

Recupero ad alto ritmo

Il Presidente Abinader ha affermato che la buona gestione dell’emergenza sanitaria ha permesso all’economia di riprendersi ad un ritmo molto elevato.

Ha citato come esempio il fatto che l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha recentemente riconosciuto la Repubblica Dominicana come il primo Paese al mondo a raggiungere il recupero totale del turismo dopo la pandemia.