Buoni benzina e altri benefit aziendali: cosa c’è sapere?

Ultimo aggiornamento il 23 Maggio 2022 – 21:47

Milano, 23 maggio 2022 – Con l’aumento del prezzo della benzina, i lavoratori si sono ritrovati a dover fronteggiare una situazione tutt’altro che ottimale, ovvero dover sostenere un costo tendenzialmente eccessivo per far fronte al prezzo del carburante. Ecco, quindi, che le imprese possono sfruttare i buoni benzina, i quali sono un valido beneficio che comporta vantaggi sia per i dipendenti, sia per l’impresa stessa.

Cosa sono i buoni benzina

I buoni carburante sono un incentivo promosso dal Governo italiano il quale, visti i rincari sul prezzo della benzina e del gasolio, ha pensato di realizzare questa iniziativa dedicate alle imprese che fanno delle trasferte dei dipendenti una parte fondamentale dell’attività lavorativa. Questa tipologia di agevolazione permetterà a entrambe le parti in causa, ovvero azienda e dipendenti.

Come funzionano questi buoni

I buoni per i dipendenti per fare rifornimento di carburante hanno un metodo di funzionamento molto semplice. Questi, che hanno un valore di 200 euro complessivi per dipendente, potranno essere sfruttati appunto per effettuare il rifornimento dei propri veicoli.

Le aziende che decidono di usufruire di questo beneficio otterranno diverse agevolazioni fiscali, che permettono loro di evitare delle spese aggiuntive che potrebbero essere sinonimo di riduzione del proprio patrimonio.

Pertanto, questo strumento, che rientra tra quelli del welfare aziendale, permette a entrambe le parti di godere di un beneficio interessante che rende la vita imprenditoriale e lavorativa meno ardua del previsto e sprovvista di spese eccessive.

I motivi per cui scegliere questi buoni per il carburante

A rispondere principalmente alla domanda sul perché scegliere i buoni benzina per i dipendenti vi è il fattore relativo alla comodità e alla possibilità, per i dipendenti, di poter effettivamente ottenere un ottimo risparmio su uno dei costi che tendono a essere più costanti, ovvero quelli della benzina. Il buono benzina diventa quindi anche uno strumento per aumentare la soddisfazione dei dipendenti, insieme ad altri come i buoni pasto, i buoni acquisto e i piani di welfare in generale.

