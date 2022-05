CORONAVIRUS. I DATI DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 33.227 TAMPONI, I POSITIVI SONO 2.874 (8,6%)

Milano, 25 maggio 2022 – Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 33.227 tamponi effettuati, sono 2.874 i nuovi positivi (8,6%).I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 33.227, totale complessivo: 37.611.898- i nuovi casi positivi: 2.874- in terapia intensiva: 34 (-2)- i ricoverati non in terapia intensiva: 779 (+30)- i decessi, totale complessivo: 40.453 (+31) I nuovi casi per provincia: Milano: 1.010 di cui 488 a Milano città;Bergamo: 213;Brescia: 349;Como: 176;Cremona: 71;Lecco: 92;Lodi: 64;Mantova: 100;Monza e Brianza: 294;Pavia: 138;Sondrio: 40;Varese: 218. (