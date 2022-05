Ultimo aggiornamento il 28 Maggio 2022 – 8:37

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 28 maggio 2022 – Vandali in azione ancora nei parchi cesanesi. Ignoti hanno imbrattato con un grande scritta omofoba i muri della Casa dell’Acqua, sita in via Vespucci 23. “Chi beve è gay” recita la scritta a caratteri cubitali sul muro, fatta con una bomboletta spray.

V. A.