Bollate: Tirocinio Dote Comune, c’è tempo fino al 23 giugno 

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 12:47

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 10 giugno 2022, Selezione di tirocinanti per la realizzazione dei progetti di “Dote Comune” promossi da Anci e Regione Lombardia. C’è tempo fino al 23 giugno per candidarsi al tirocinio in area amministrativa della durata di 12 mesi disponibile nel Comune di Bollate.

La domanda di candidatura può essere presentata tramite la PEC personale del candidato (intestata al candidato) o tramite indirizzo email ordinario scrivendo all’indirizzo PEC del Comune: comune.bollate@legalmail.it.

Per il bando integrale (https://comune.bollate.mi.it/bando-di-concorso/dote-comune-avviso-19-2021/ )