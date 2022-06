Rozzano. Cocaina nascosta fra i cespugli, la trova il cane antidroga della polizia locale

Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 9:56

Rozzano 10 giugno 2022 – Sono state rinvenute grazie al fiuto infallibile del cane antidroga della polizia locale 40 dosi di cocaina che erano state inserite all’interno di una scatola di medicinali, poi occultata tra gli arbusti di un’aiuola in via Peonie. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti.

L’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo sul territorio finalizzate al contrasto dello spaccio e della detenzione di sostanze illegali. Si tratta di controlli mirati durante i quali l’unità cinofila risulta determinante. Il cane antidroga della polizia locale è infatti addestrato per scovare gli stupefacenti anche quando sono ben nascosti.

Il cane, un pastore olandese di un anno e mezzo che si chiama Mitrix, proviene da un apposito allevamento ed è in forza alla polizia locale cittadina da qualche mese dimostrando di saper fare molto bene il suo lavoro. Da quando è in servizio, nel corso di diverse operazioni sul territorio finalizzate alla sicurezza in coordinamento con le pattuglie della polizia locale, ha recuperato oltre 200 dosi di cocaina ed altre sostanze.

Rozzano è fra i primi comuni dell’area metropolitana milanese a dotarsi di un cane antidroga. L’unità cinofila è impiegata in diversi ambiti, si occupa della perlustrazione e della vigilanza di parchi e giardini con particolare attenzione alle aree di degrado e delle zone più critiche della città. Sarà capitato di vedere in azione Mitrix anche fuori dalle scuole. Una presenza tangibile e un ulteriore strumento per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.