Ultimo aggiornamento il 10 Giugno 2022 – 10:20

(mi-lorenteggio.com) Morbegno, 10 giugno 2022 -Dalle ore 8.04 sulla linea Milano – Lecco- Tirano, il traffico ferroviario è sospeso tra Ardenno e Morbegno per l’investimento di una persona da parte di un treno, un uomo, le cui generalità non sono ancora note, deceduto in posto per lesioni incompatibili con la vita.

Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.

V. A.