COMUNALI, CECCHETTI (LEGA): “BENE IL PRIMO TURNO, ORA VINCIAMO ANCHE NEI COMUNI AL BALLOTTAGGIO”

Ultimo aggiornamento il 14 Giugno 2022 – 20:45

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 giugno 2022 – “Come Lega in Lombardia siamo stati soddisfatti dei risultati del primo turno delle elezioni Amministrative. I numeri parlano chiaro: tra i comuni sopra i 15mila abitanti andati al voto abbiamo perso Lodi ma abbiamo vinto a Lissone, che ha più o meno lo stesso numero di abitanti. E vorrei ricordare che come centrodestra nei comuni sopra i 15mila abitanti abbiamo strappato Melegnano al centrosinistra. Abbiamo eletto 8 nuovi sindaci e abbiamo confermato quattro sindaci uscenti. Ora ci concentriamo sul secondo turno dove abbiamo come centrodestra altri dieci candidati sindaci al ballottaggio: anche se votare il 26 giugno, nella sola giornata di domenica, non è un aiuto alla democrazia e alla partecipazione, evidentemente c’è qualcuno che vorrebbe vincere facile. Ma non sarà così, daremo il massimo supporto a tutti i candidati al ballottaggio, lo stesso Salvini ha già annunciato che sarà presente in diversi comuni al voto, e faremo di tutto per convincere la gente ad andare a votare. Avanti, perché abbiamo visto che dove i nostri amministratori hanno lavorato bene, come Lega e come centrodestra, penso a Garbagnate, a Senago, a Meda ecc, i cittadini ci hanno premiato e hanno confermato che vogliono continuare ad essere amministrati dalla concretezza e dall’impegno degli amministratori della Lega e del centrodestra.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Redazione