MARCO MENGONI: IL 19 GIUGNO ALLO STADIO SAN SIRO DI MILANO CON #MARCONEGLISTADI

Ultimo aggiornamento il 16 Giugno 2022 – 15:19

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2022 – Dopo aver inaugurato il ritorno live con il grande successo della data zero nel meraviglioso e suggestivo Parco di Villa Manin a Codroipo, Marco Mengoni è pronto a incontrare di nuovo il suo pubblico con #MarcoNegliStadi allo Stadio San Siro di Milano, domenica 19 giugno, per inaugurare i suoi primi live negli stadi.

Marco Mengoni, uno dei cantautori più innovativi e apprezzati del nostro tempo, torna live in una dimensione fino ad ora del tutto inedita, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico allo Stadio San Siro di Milano, per poi approdare anche allo Stadio Olimpico di Roma il 22 giugno con due special guest: Gazzelle e Madame. Mengoni si prepara a regalare una performance speciale nel segno della ripartenza, della libertà e della voglia di muoversi con il desiderio di riprendersi i propri spazi nel futuro.

MarcoNegliStadi è il primo water equal tour al mondo, realizzato con WAMI (startup che si pone come obiettivo quello di trasformare anche un semplice gesto come bere, in un moto d’impatto positivo per il mondo) e supportato da Green Nation (il reparto internazionale di Live Nation dedicato alla realizzazione di azioni sostenibili per ridurre l’impatto sull’ambiente).

Un grande progetto che ancora una volta sottolinea l’attenzione di Mengoni per le tematiche di sostenibilità ambientale e rispetto per le risorse del nostro Pianeta e che bilancerà l’impronta idrica di tutti coloro che parteciperanno alle tappe del tour di Marco Mengoni, e ha visto la realizzazione di un acquedotto in Tanzania per rendere questa preziosissima risorsa più accessibile. Ogni spettatore dei concerti, infatti, garantirà 250 litri d’acqua potabile – il consumo giornaliero pro-capite in Italia – ad una famiglia nel villaggio di Kiteto, per un totale di oltre 30 milioni di litri d’acqua.

Dopo aver conquistato il 61° disco di platino e totalizzato oltre 1,6 miliardi di stream audio/video, si aggiunge un nuovo traguardo alla carriera pluridecennale di Mengoni che ha ricevuto il Golden Button di YouTube, il massimo riconoscimento per aver superato oltre 1 milione di iscritti al suo canale.

Continua, nel mentre, il viaggio del nuovo singolo inedito No stress, da settimane stabile nelle prime posizioni della classifica EarOne. Un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio godendosi tutti i piccoli momenti che costituiscono la nostra quotidianità, quando i nostri gesti si trasformano quasi in un mantra che ci allontana dalla frenesia dei nostri tempi.

Questo brano inedito arriva dopo i successi dei singoli Mi fiderò (feat. Madame), disco di platino, Cambia un uomo, disco d’oro, e Ma stasera, doppio disco di platino, contenuti nell’album Materia (Terra), certificato disco di platino