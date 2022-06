Il (probabile) ritorno di Lukaku: gli episodi più indimenticabili

Ultimo aggiornamento il 17 Giugno 2022 – 0:26

Milano, 17 giugno 2022 – Quello che sembrava essere un capitolo chiuso, si è invece incredibilmente riaperto e il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter non sembra più così assurdo, anzi risulta più probabile che mai. Tra Chelsea e Inter bisogna ancora trovare il giusto accordo per chiudere l’operazione che riporterebbe il gigante belga a Milano, con la formula del prestito oneroso. I Blues chiedono circa 15 milioni per un eventuale riscatto, mentre i nerazzurri sono fermi sui 5 milioni di euro, cifra troppo bassa per il club inglese. Sebbene le due parti non siano ancora d’accordo, c’è molta fiducia sul ritorno dell’attaccante classe ’93 che ha espresso la volontà di ritornare in Italia. In pochi giorni si potrebbe chiudere l’affare e trovare un compromesso sui 10 milioni di euro.

L’Inter aspetta Lukaku, i numeri in nerazzurro

Arrivato all’Inter nel 2019, per due stagioni Lukaku è stato il punto di riferimento del club, grazie alla sua forza fisica e ai tantissimi gol segnati. A caratterizzare la sua carriera diversi episodi importanti e “indimenticabili”, come alcuni suoi gol spettacolari che hanno ricevuto quote più alte su https://www.topscommessevincenti.it/, merito anche di un’impronta di gioca precisa e ben delineata. Dal gol all’esordio contro il Lecce – nella prima giornata di Serie A 2019/2020 – alla rete segnata al Napoli in contropiede nella 18esima giornata, match poi vinto 2-1 dall’Inter. Meno importante il sigillo in Champions League contro il Barcellona, con la sconfitta 2-1. Finale di stagione intenso per il belga e per l’Inter di Conte, che ha perso poi l’Europa League proprio nell’atto conclusivo contro il Siviglia, partita terminata 3-2 per gli spagnoli. Il belga, in quell’occasione, ha messo a segno il gol del momentaneo 0-1 ma ha poi effettuato uno sfortunato autogol che ha portato la sua squadra a perdere.

La prima annata si è conclusa comunque positivamente, con 34 gol in 51 gare. La seconda stagione ha invece portato l’Inter a vincere lo scudetto e a sancire la fine del ciclo bianconero. Sempre più leader della squadra, grazie al lavoro di Antonio Conte, Lukaku ha formato una coppia d’attacco incontrastabile con Lautaro Martinez, segnando altri 30 gol in 44 presenze. Da ricordare, per la seconda stagione, il gol alla prima giornata contro la Fiorentina, in una sfida conclusasi 4-3 in favore dell’Inter. Ancora il sigillo che ha portato alla vittoria contro il Napoli nella dodicesima giornata, e il gol su rigore alla penultima di campionato contro la Juventus, poi uscita vittoriosa per 3-2.

Un calciatore in grado di mietere molte vittime e dimostrare il suo talento, sia a livello tecnico che a livello psicologico.

Dal Manchester United al Chelsea: il ritorno in Italia è la scelta giusta?

Prima di approdare all’Inter, dopo le varie stagioni in Belgio, Lukaku ha fatto molta gavetta in Premier League, prima con il Chelsea e poi – in prestito – con West Bromwich ed Everton, per poi passare al Manchester United. Con il West Bromwich si era ben distinto, trovando 17 reti in 38 partite, bottino niente male per una sola stagione. Con l’Everton ben quattro annate, 87 sigilli in 166 presenze. Con lo United appena due stagioni, senza lasciare il segno e con 42 gol in 96 gettoni.

Mai davvero parte del progetto dei Blues, il belga ha cercato la sua redenzione in Italia, trovando enormi soddisfazioni. Due anni più tardi però è tornato al Chelsea, senza riuscire a trovare quella continuità che aveva mostrato in Serie A. Nell’ultima stagione, infatti, conta appena 15 gol in 44 gare, con la vittoria della Coppa del mondo per Club.

Tornare all’Inter potrebbe essere la scelta giusta, ma il belga dovrà – stavolta – conquista fiducia e titolarità, dato che Simone Inzaghi può già contare sui suoi pupilli che gli hanno permesso di vincere ben due trofei. A conti fatti, solo con l’Inter è riuscito a mostrare davvero le sue qualità, come dimostrato dalle statistiche: 64 reti in 95 apparizioni. Un ritorno che darebbe sicuramente valore alla rosa, ma che dovrà essere gestito al meglio.

Redazione