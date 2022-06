Lanzada (So). Escursionista di Cuneo soccorso con l’elicottero

Ultimo aggiornamento il 18 Giugno 2022 – 9:19

LANZADA (SO) – Intervento ieri sera per soccorrere un escursionista di 56 anni di Cuneo. L’allertamento è giunto intorno alle ore 18:15. L’uomo era in difficoltà perché aveva sbagliato il sentiero che sale verso il rifugio “Marco e Rosa”, a 3500 metri di quota. Sul posto l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che lo ha recuperato e portato a valle. Altri soccorritori del Cnsas, Stazione di Valmalenco della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, e del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza erano pronti a Vassalini. L’intervento si è concluso alle 21:00. In questo periodo aumenta il numero di escursionisti e di persone che vanno in montagna: un consiglio importante per la vostra sicurezza è quello di verificare bene i percorsi e di non avventurarsi da soli.