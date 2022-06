Integratori alimentari: sempre più scelti dagli Italiani che hanno a cuore il benessere

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2022 – 16:31

Milano, 24 giugno 2022 – In Italia continua a crescere il mercato degli integratori alimentari, ovvero di prodotti in grado di migliorare la regolarizzazione di molte funzionalità dell’organismo.

C’è chi li assume per sentirsi meno stanco, chi per dormire meglio, chi per favorire il tono dell’umore e chi per recuperare minerali persi, ad esempio, durante l’attività fisica o la stagione estiva. È facile notare come, quando si parla di integratori alimentari non si usino (o non si dovrebbero usare) mai termini come “curare”, “guarire” “risolvere” che restano appannaggio della medicina.

Seppur lontani da essere assimilati a terapie mediche, gli integratori alimentari raggiungono livelli di qualità sempre più alti, contribuendo a far crescere il successo di questo mercato. Gli integratori disponibili su Farmacia Armani, da scegliere in base alle proprie esigenze specifiche, sono tutti realizzati con ingredienti e materie prime di altissimo livello e accuratamente selezionate.

Secondo la ricerca «Il valore sociale dell’integratore alimentare» realizzata dal Censis nel 2019, i consumatori italiani di integratori alimentari non sono solo vorticosamente aumentati (+126% nel decennio 2008 – 2018, a fronte di una contrazione dei consumi del 0,8% ), ma sono anche sempre più soddisfatti. La ricerca, infatti, rende noto come il 74% di chi fa uso di integratori in Italia si dichiara soddisfatto in termini di risultati raggiunti rispetto alle esigenze iniziali. Ottimo o buono è, inoltre lo stato di salute del 58,1% di chi assume integratori, a dimostrazione di come gli integratori siano dei validi alleati anche in fatto di prevenzione.

Non solo più soddisfatto ma sempre più informato, il 57,3% di chi prova un integratore lo fa su consiglio altrui: in particolare, di questi, l’82,4% viene consigliato da un medico o da un farmacista. È chiaro, dunque, come gli oltre 32 milioni di Italiani (dato Censis 2019) che si affidano agli integratori alimentari non lo facciano per seguire una moda o per fare un esperimento, ma perché consci della loro validità in termini di tutela della salute e di prevenzione delle malattie.

Va sottolineato come la crescita di questo settore, in controtendenza con una congiuntura economica che stenta a far ripartire la crescita, giovi non solo alla salute e al benessere generale di chi vi si affida, ma abbia anche importanti risvolti positivi in termini socio economici. Nello specifico, infatti, il numero di chi lavora, a diversi livelli, nel settore è aumentato del 43,9% nel periodo tra il 2014-2017, mentre le esportazioni di integratori alimentari prodotti in Italia, nello stesso periodo, sono cresciute del 48,5% .



Maggior consapevolezza della domanda e crescente affidabilità dell’offerta, da una parte, più benessere personale ed economico dall’altra: così si riassume la crescita degli integratori alimentari in Italia.

L. M.