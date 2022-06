Tony Wolf e Juanjo Guarnido con “Blacksad – I colori del noir” in mostra a Pordenone

Ultimo aggiornamento il 24 Giugno 2022 – 14:50

Pordenone, 24 Giugno 2022 – Arriva al PAFF! di Pordenone uno degli illustratori più amati dai bambini di tutto il mondo. Tony Wolf, al secolo Antonio Lupatelli, in una mostra di 100 originali che raccontano i momenti salienti della sua prolifica carriera. Nato in provincia di Parma nel 1930, fin da bambino ha abitato a Cremona, ma ha vissuto anche in Inghilterra. Sono oltre 200 i libri in commercio da lui illustrati. Non tutti sanno che Tony Wolf è stato l’illustratore ufficiale dei libri del celebre pinguino animato Pingu.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con Tapirulan di Cremona, ripercorre l’intera carriera artistica di Antonio Lupatelli, che ha pubblicato anche con diversi altri pseudonimi: L’Alpino, Antony Moore, Oda Taro. Tra gnomi, folletti, giganti, fate e draghi si incontrano i protagonisti che hanno reso celebri i suoi libri.

La mostra di Tony Wolf si svolge in contemporanea a quella di Juanjo Guarnido con “Blacksad – I colori del noir”. Un’occasione eccezionale per ammirare dal vivo l’opera di due giganti che hanno in comune, con approcci molto diversi ma con la stessa rigorosità, il tema dei personaggi zoomorfi – gli animali con caratteristiche umane.

“La più grande mostra su Juanjo Guarnido mai realizzata in Italia”.

La spettacolare maestria dell’autore spagnolo sorprende il visitatore e lo trasporta in un mondo di potenti acquerelli nelle suggestive ambientazioni degli States anni ’50.

Nato a Granada nel ’67, dal ’93 lavora negli studi Disney ma è con BLACKSAD nel 2000 che il talento di Juanjo Guarnido diventa famoso in tutto il mondo. Un noir di genere hard-boiled ricco di riferimenti storici e culturali le cui peculiarità sono gli strabilianti colori, inquadrature mozzafiato e i personaggi antropomorfi di rara espressività drammatica.

130 originali esposti. Installazioni scenografiche, gigantografie e oggetti che conferiscono a questa esposizione emozionante e spettacolare la caratteristica di esperienzialità ed immersività dei grandi eventi internazionali.