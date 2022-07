MEZZOLDO (BG) – Ritrovato stamattina senza vita un uomo di Dalmine di 72 anni disperso da ieri

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2022 – 13:14

MEZZOLDO (BG), 3 luglio 2022 – Ritrovato stamattina senza vita un uomo di Dalmine di 72 anni disperso da ieri. Era uscito per una passeggiata ma non era rientrato e allora sono partite le ricerche. Impegnati i tecnici del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Nella serata di ieri erano operativi quindici tecnici e due sanitari del Cnsas, da stamattina altri venti. L’auto dell’uomo era stata localizzata in Val Brembana e da lì le squadre avevano cominciato a battere i sentieri più probabili. Stamattina l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, durante un sorvolo ha individuato il corpo. Era nella zona del Monte Cavallo – Madonna delle Nevi. Dopo la constatazione del decesso e l’autorizzazione del magistrato per la rimozione, sono cominciate le operazioni per il recupero. Hanno collaborato le forze dell’ordine e i gestori del rifugio Madonna delle Nevi fornendo supporto durante l’intervento.