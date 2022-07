Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2022 – 16:31

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 luglio 2022 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, in via Fabio Massimo, è divampato in un incendio in un’area di orti e una carrozzeria. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto le fiamme. Cinque le persone coinvolte, che sono state soccorse e valutate dal personale di un’automedica e tre ambulanze.

