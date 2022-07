Protezione civile in Sicilia

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2022 – 12:24

LOTTA ANTICENDI BOSCHIVI IN SICILIA: IN CAMPO ANCHE I VOLONTARI DEL PARCO DEL TICINO

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 03 luglio 2022 – Questa mattina è partito il primo turno di Volontari del Parco quale contingente di Regione Lombardia a supporto della Sicilia nel programma di gemellaggio per la lotta agli incendi boschivi. I Volontari del Parco saranno impegnati fino al 14 agosto (quindi per 6 settimane) con sei volontari per turno.

Il contingente Lombardo (composto dal Parco assieme ad altri Enti di Regione Lombardia), come accaduto l’anno scorso, sarà di base a Pergusa, in provincia di Enna, sotto la Direzione del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia

“Dopo la vetrina della scorsa settimana ad Hannover, dove il corpo volontariato del Parco del Ticino ha rappresentato l’Italia e la Regione Lombardia come buon esempio di lotta agli incendi boschivi – commenta il consigliere delegato Massimo Braghieri – e dopo la sessione di formazione di ieri, dove si è approfondito come interfacciarsi con gli elicotteri durante le fasi di spegnimento degli incendi, oggi i nostri volontari partono ancora per una missione richiesta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Oramai il settore del nostro Ente e i nostri volontari, grazie alle competenze dimostrate in ogni evento emergenziale, alle ottime attrezzature e alla disponibilità sia dei nostri funzionari – che va ben oltre il semplice posto di lavoro – sia di tutti i nostri volontari, anche coloro che rimangono a proteggere il nostro territorio, sono un’eccellenza a cui tutti guardano come un esempio e su cui sperano di fare affidamento in caso di emergenza. Siamo orgogliosi di tutti loro”.

V.A.