POLIZIA PENITENZIARIA, DE CORATO A 205° ANNIVERSARIO FONDAZIONE: RINGRAZIAMENTO E VICINANZA AGLI AGENTI

“È stata un’occasione – ha commentato De Corato – per rinnovare agli agenti di Polizia Penitenziaria il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono e la mia vicinanza per le condizioni in cui da anni sono costretti ad operare, sotto organico e sprovvisti di validi strumenti di difesa”. “Nell’ultimo periodo – ha continuato – si sono verificati diversi episodi di violenza all’interno delle carceri: dagli incendi appiccati a Cremona e Bollate, al tentativo di strangolamento di un agente, sempre a Cremona, al poliziotto penitenziario che a Busto Arsizio si è rotto una mano nel tentativo di difendersi dai colpi di punteruolo che un detenuto ha cercato di infliggergli”.