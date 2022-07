Lecco. Pian delle Betulle, bambino si ferisce con un grosso chiodo sporgente da una trave

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2022 – 23:30

(mi-lorenteggio.com) Pian delle Betulle, 16 luglio 2022 – Un bambino si è infortunato oggi pomeriggio mentre si trovava in località Pian delle Betulle, nel territorio del comune di Margno. Stava giocando nel prato quando si è ferito a un ginocchio con un grosso chiodo sporgente da una trave. Il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone, attivata dalla centrale, lo ha raggiunto in una quarantina di minuti. Il ragazzino è stato valutato e trattato nella parte sanitaria, poi trasferito con un mezzo fuoristrada al piazzale dell’Alpe Paglio, dove c’era l’ambulanza per il trasporto al pronto soccorso. L’intervento è cominciato poco dopo le 14:00 ed è terminato intorno alle 16:00, con il rientro delle squadre.

Redazione