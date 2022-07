TRIENNALE ESTATE – appuntamenti dal 19 al 24 luglio

Ultimo aggiornamento il 16 Luglio 2022 – 17:51

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE ESTATE

19 – 24 luglio

19 luglio

18.30 Tonight we are young. Nuova arte italiana

Nel secondo appuntamento dedicato alla nuova scena artistica italiana, Jacopo Belloni, Guendalina Cerruti, Beatrice Favaretto ed Edoardo Piermattei dialogheranno con Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e Public Program di Triennale Milano, per raccontare la loro pratica e poetica a partire da una selezione di loro opere.

20.30 Club ZERO. Il club dei quartieri della città | Ortica

In collaborazione con ZERO, una serie di appuntamenti volti alla creazione di un “club dei quartieri” per presentare i migliori contenuti di ogni realtà cittadina (legati alle aree tematiche di Triennale e ZERO): musica, arti performative, cinema, architettura, arte, letteratura, fumetti. In questo appuntamento, il quartiere dell’Ortica verrà raccontato nel suo mix di arte, musica e politica. Alcova di producer, dj, artisti, rapper, trapper, comici, autori, scrittori e militanti che spostano continuamente l’agiografia della cultura meneghina con rime, linee, battute e script che rimbalzano altrove, ovunque.

20 luglio

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e Public Program di Triennale Milano.

18.30 Tonight we are young. Nuova fotografia italiana | Fotografare senza macchina fotografica

Il secondo di tre appuntamenti per fare il punto sulla scena della nuova fotografia italiana. La fotografia è un linguaggio veloce, in continua evoluzione, proiettato per antonomasia nel futuro. Negli ultimi anni, le sue ibridazioni con altre forme di espressione e con i new media si sono moltiplicate, facendone una materia multiforme e complessa e disegnando nuovi scenari. Chi sono i giovani protagonisti di questa trasformazione, quali le opportunità e il ruolo che le istituzioni possono giocare per sostenere la ricerca e la sperimentazione nel campo dell’immagine. Intervengono: Irene Fenara, Giorgio Di Noto, Alessandro Calabrese. L’incontro è moderato da Francesco Zanot, curatore.

21.00 Sound and Moving Pictures. Unexpected Matches | Le ragazze ribelli del cinema muto

Sound and Moving Pictures. Unexpected Matches è un progetto della regista Alina Marazzi che indaga la relazione tra immagine filmica e musica attraverso il coinvolgimento di musicisti e dj invitati a sonorizzare film rari e poco noti e materiali provenienti da archivi e cineteche. Il secondo appuntamento è dedicato alle danzatrici, acrobate circensi, ginnaste o ragazze ribelli del cinema muto italiano. L’accompagnamento musicale del programma è affidato a The Sweet Life Society. I due producer/dj torinesi Gabriele Concas e Matteo Marini saranno affiancati da strumentisti e vocalist che interverranno dal vivo sulla colonna sonora elaborata specificatamente dal duo per l’occasione.

22 luglio

18.30 Pit Stop. Nuovo design italiano | Supervernacular

Supervernacular è il secondo appuntamento di Pit Stop. Nuovo Design Italiano, a cura di Marco Sammicheli, curatore per design, moda e artigianato di Triennale e Direttore del Museo del Design Italiano, un ciclo di incontri dedicati al design contemporaneo italiano e in particolare ad alcune sue pratiche che diverse generazioni di progettisti vivono per affrontare le sfide del presente. Alcune di queste esperienze sono necessarie metamorfosi, altre ancora significativi adeguamenti, infine possono esserci revisioni di codici. Tre appuntamenti dedicati rispettivamente all’artigianato, alla cultura vernacolare, alla comunicazione visiva di nuovi media. Questo appuntamento approfondirà il tema della cultura vernacolare. Intervengono: Francesca Pellicciari, Mauro Bubbico, Gianluca Ciancaglini e Alessandro Latela, Studio Multiplo.

19.30 CIAO CIAO MILANO

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Per Triennale Estate arriva la prima edizione del festival che saluta l’estate in città. Nel Giardino di Triennale, in un unico evento, una fotografia della scena indipendente contemporanea italiana. Si esibiscono: Aftersalsa, Clauscalmo, Colla Zio, Giorgieness, Gomma, Popa. Closing dj set di Discoteca Paradiso.

Tutti gli appuntamenti (salvo diversamente specificato) sono a ingresso libero fino a esaurimento posti