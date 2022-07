POLIZIA LOCALE. NUOVI AGENTI, GARA EUROPEA PER L’ACQUISTO DELLE DIVISE

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2022 – 15:17

Definite le linee guida del bando per il biennio 22-23 e la spesa di 2,6 milioni di euro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2022 – Sono state definite le linee guida del bando di gara europeo per l’affidamento della fornitura del vestiario e dell’equipaggiamento personale degli agenti e degli ufficiali del corpo di Polizia locale per il biennio 2022-2023. Serviranno anche a vestire i nuovi vigili in arrivo a Milano.



Definita la spesa complessiva di 2,6 milioni di euro che consentirà di acquistare la fornitura completa. L’equipaggiamento prevede abiti, calzature, berretti e cappelli, caschi da moto, simboli distintivi del grado di agenti e ufficiali e altri accessori, così come definito con precisione dal regolamento della Regione Lombardia che descrive tipologia e caratteristiche di tutto il guardaroba estivo e invernale.



Le forniture dovranno adeguarsi alle nuove certificazioni d’impatto ambientale e saranno introdotte alcune novità per un maggiore confort di utilizzo, in particolare per quanto riguarda il cappotto, la camicia estiva e la divisa invernale.



In attesa dell’affidamento della fornitura, per fronteggiare eventuali urgenze di vestiario, gli uffici tecnici della Polizia locale provvederanno agli acquisti limitatamente alle necessità.

V.A.