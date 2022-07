Rho. Riaperto il percorso ciclopedonale lungo l’Olona

Ultimo aggiornamento il 27 Luglio 2022 – 12:53

(mi-lorenteggio.com) Rho, data 27 luglio 2022 – E’ di nuovo percorribile il percorso ciclopedonale lungo l’Olona a Lucernate, chiuso a causa del cedimento delle sponde avvenuto nella primavera 2020 dopo alcuni episodi di piena. Il tratto interessato è quello della sponda destra, vicino al campo sportivo e al Mulino Nuovo, dove è stato rifatto il fondo della pista in calcestruzzo drenante.



Grazie ai lavori fatti, si torna a usufruire in sicurezza del lungofiume: i lavori hanno interessato la parte del parapetto e del percorso manutentivo realizzato nel 2016 – circa 250 metri – e si concluderanno a settembre, con la messa a dimora di rampicanti. Il progetto ha previsto anche la realizzazione di una rampa per consentire l’accesso agevolato dei mezzi di manutenzione, riducendo così i costi delle attività ordinarie.

Redazione