TRENORD. Passante ferroviario di Milano: dal 1° agosto abbonamenti “solo treno” validi anche sui mezzi Atm

Ultimo aggiornamento il 29 Luglio 2022 – 17:48

(mi-lorenteggio.com)) Milano, 29 luglio 2022 – In seguito alla sospensione della circolazione nel Passante Ferroviario di Milano, prosegue la rimodulazione del servizio delle cinque linee suburbane S5 Varese-Milano-Treviglio, S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio, S1 Lodi-Saronno, S13 Pavia-Milano Bovisa, S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense.

Per questo, dal 1° agosto i clienti in possesso di un abbonamento settimanale, mensile, annuale “solo treno” in corso di validità per tratte che comprendono il Passante di Milano potranno viaggiare senza ulteriori costi su servizi ATM disponibili in corrispondenza di 11 stazioni di interscambio: Milano Bovisa, Milano Affori, Milano Cadorna, Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria, Milano Rogoredo, Milano Lambrate. Il provvedimento è valido fino a nuova comunicazione.

All’accesso nelle stazioni delle linee metropolitane o sui mezzi di superficie, i viaggiatori dovranno mostrare al personale di controlleria il proprio titolo di viaggio Trenord. In caso di abbonamenti su tessera elettronica, come previsto dalle Condizioni di Trasporto, i clienti dovranno esibire anche scontrino o ricevuta di pagamento.

Le informazioni utili per organizzare i propri spostamenti, alla luce della sospensione della circolazione nel Passante Ferroviario, sono disponibili su trenord.it, sull’App Trenord e sui canali digitali di ATM. L’Azienda Trasporti Milanesi sta supportando Trenord nella diffusione delle informazioni ai viaggiatori.

Di seguito il dettaglio su stazioni e servizi ATM accessibili con abbonamento Trenord:

Milano Bovisa – filovia L92

Milano Affori – M3

Milano Cadorna – M1 e M2

Milano Lancetti – filovia L92

Milano Porta Garibaldi – M2 (per M5 transitare da tornelli M2)

Milano Repubblica – M3;

Milano Porta Venezia – M1

Milano Dateo – filovia L92

Milano Porta Vittoria – filovia L90/91 e L93

Milano Rogoredo – M3

Milano Lambrate – M2 e filovia L93