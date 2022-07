Mezzoldo (Bg). Ragazza di 23 anni di Legnano soccorsa dopo esser caduta da sentiero

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2022 – 15:17

(mi-lorenteggio.com) MEZZOLDO (BG), 30 luglio 2022 – – Attivazione stamattina intorno alle 10:00 per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Una ragazza di 23 anni di Legnano (MI) si è fatta male mentre, con un’altra persona, stava percorrendo un sentiero nel comune di Mezzoldo, a una quota di circa 1800 metri. È scivolata per alcuni metri e ha riportato una sospetta frattura a una gamba. Sono arrivati sul posto otto tecnici della VI Orobica, che hanno effettuato una prima valutazione sanitaria. La ragazza si trovava al di sotto del sentiero e quindi l’hanno recuperata attraverso la tecnica del contrappeso, poi l’hanno messa in sicurezza, imbarellata e infine portata all’ambulanza per il trasporto in ospedale. L’intervento è finito poco dopo le 13:00, con il rientro delle squadre.

CANZO (CO) – Intervento nel primo pomeriggio di oggier la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino lombardo. Una donna di 58 anni è caduta lungo la strada che porta al Monte Cornizzolo, territorio del comune di Canzo. Si è fatta male a un ginocchio e allora ha chiesto aiuto. Sono intervenute la squadra del Centro operativo del Bione e la squadra di Canzo. I soccorritori l’hanno trasportata a valle con il mezzo fuoristrada fino all’ambulanza. L’intervento è cominciato alle 13:00 ed è finito poco alle 14:30.

