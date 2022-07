Lungo A58-TEEM dalla mezzanotte di oggi scatterà l’aggiornamento dei pedaggi

Ultimo aggiornamento il 31 Luglio 2022 – 17:25

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2022 – Tangenziale Esterna SpA, Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri raccordati con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste) ha ufficializzato oggi che, dalle 00,01 di domani 1° agosto, scatterà, lungo la «Melegnano-Agrate», l’aggiornamento (+4,34%, come da decreto interministeriale) dei pedaggi, bloccati, peraltro, da quasi quattro (l’ultimo ritocco risale al 1° gennaio 2019).

Va sottolineato, tuttavia, che il combinato disposto tra il rinnovo degli sconti (20 e 30%) sino al prossimo 31 ottobre, l’applicazione degli arrotondamenti e la lunghezza contenuta dell’Autostrada mitiga, di fatto, l’aumento riducendolo a qualche frazione di euro nel caso di automobilisti, autotrasportatori e motociclisti dotati di Telepass Family e/o Business e apparecchiature Dkv (90% della clientela).

Quanti tra questi soggetti hanno già aderito alle promozioni open e green in vigore attenueranno da subito l’effetto del rincaro, determinato al termine di un complesso iter autorizzativo, dal momento che, tanto per fare due esempi, per le autovetture la tariffa della tratta Vizzolo-Pessano, la più lunga tra i Caselli di A58-TEEM, passerà dagli attuali 6,10 a 6,40 euro, che si riducono a 5,10 euro per chi aderisce alla scontistica del 20%; mentre la corrispondente tariffa della tratta Paullo-Pozzuolo salirà da 2,50 euro a 2,60 euro, che si riducono a 2,10 euro per chi fruisce della promozione 20%.

Gli altri utenti intenzionati ad assorbire i rincari possono, invece, cogliere l’occasione costituita dall’ormai imminente aggiornamento dei pedaggi per sottoscrivere le agevolazioni riconosciute seguendo le istruzioni riportate sul Sito aziendale (tangenziale.esterna.it) e su quello di BreBeMi SpA.

Le modalità di adesione sono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083) o all’indirizzo mail assistenza.servizi@argenteagestioni.it. L’apertura al pubblico del Punto Assistenza (Uscita di Treviglio) dipende, invece, dalle misure antipandemia via via adottate e viene comunicata sui Portali citati.

Entrambi gli sconti (il green è riservato a full-electric e LNG) sono estesi, d’altra parte, anche alla percorrenza di A35-BreBeMi (62 chilometri da Castegnato, Raccordo con A4, a Liscate) così da permettere ad automobilisti, autotrasportatori e motociclisti di contenere le spese nei frequentissimi casi di fruizione totale dell’Asse costituito dalla «Melegnano-Agrate» e dalla Direttissima Leonessa-Madonnina.

Le promozioni, avviate in sinergia con BreBeMi SpA, risultano caratterizzate, infine, da possibilità di accesso amplissime perché sono riconosciute a ogni singolo utente 365 giorni l’anno indipendentemente dal numero di viaggi compiuti e dal tipo di spostamento effettuato.

Redazione