Milano. Ardian e Prelios SGR annunciano la vendita a BNP Paribas Reim di un immobile ad uso direzionale in via Melzi D’Eril

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 agosto 2022 – Ardian, società di investimenti privata leader a livello globale, e Prelios SGR, una delle principali SGR italiane immobiliari e mobiliari, annunciano oggi la vendita a BNP Paribas REIM, uno dei più importanti player del mercato immobiliare europeo, di un immobile ad uso direzionale situato in via Melzi D’Eril 34 a Milano di proprietà di un fondo di investimento immobiliare interamente partecipato da Ardian e

gestito da Prelios SGR.



L’edificio si trova in una delle aree più esclusive della città, tra il district di Porta

Nuova e quello di CityLife, a pochi passi da Parco Sempione e dall’Arco della Pace,

in una zona dinamica e a vocazione internazionale. La vicinanza a diverse linee

della metropolitana (tra cui la M5 davvero a pochi passi) e alla stazione ferroviaria

di Cadorna, da cui è possibile un agevole collegamento con l’aeroporto di

Malpensa, rendono la zona ben servita mediante la rete di trasporti pubblici e

particolarmente attrattiva.

L’immobile è stato oggetto di un’integrale riqualificazione realizzata con un

progetto, curato da Asti Architetti, che ridisegna in chiave moderna l’edificio del

primo Novecento, creando un campus urbano di circa 5.700 mq di GLA, che offre

spazi direzionali moderni e flessibili, caratterizzati da 300 mq di terrazze panoramiche

e altri 300 mq di roof top con vista privilegiata a 360 gradi sullo skyline di Milano, oltre

a un giardino esclusivo di 800 mq che rappresenta un unicum per il centro di Milano.

L’edificio ospiterà la nuova sede di una primaria società operante nel settore della

consulenza IT e una società leader nei servizi di co-working.

I criteri ESG hanno guidato la definizione del progetto di riqualificazione a

dimostrazione dell’elevata attenzione di Ardian, pioniere in questo campo, alla

sostenibilità ambientale e al benessere dei conduttori. Nel contesto nazionale,

infatti, l’edificio è tra i pochi ad essere in linea con gli ambiziosi obiettivi fissati

dall’Accordo di Parigi in termini di emissioni di Co2, finalizzati a limitare il

riscaldamento medio globale entro i 2 gradi centigradi.

Questi importanti risultati, in termini di performance energetiche, sono stati raggiunti

grazie all’applicazione delle tecnologie più avanzate disponibili sul mercato tra cui

un’infrastruttura Internet of Things (IoT) che, associata all’intelligenza artificiale, è in

grado di monitorare e minimizzare i consumi e di garantire un’esperienza unica

all’interno del campus e un approccio user-friendly attraverso l’automazione e

l’innovazione dei sistemi di gestione.

L’immobile ha ben quattro certificazioni: LEED Platinum, BREEAM Very Good, Well

Silver e WiredScore.

Dils ha agito in qualità di advisor commerciale per l’operazione. Ardian e Prelios SGR

sono stati supportati da Linklaters in qualità di advisor legale.



“Il successo di Melzi d’Eril dimostra come la pandemia abbia cambiato i paradigmi

del mondo degli uffici polarizzando la domanda di mercato su edifici sostenibili e in

grado di massimizzare il well-being dei suoi utilizzatori. Una delle sfide principali che

le aziende stanno vivendo è la capacità di attrarre e trattenere i talenti e Melzi d’Eril

con i suoi servizi, l’infrastruttura IoT, i suoi spazi comuni e i suoi oltre 1.400 mq di terrazzi

e giardini consente di vivere un’esperienza unica ed immersiva a contatto con la

natura nel cuore di Milano. BNP ha creduto con lungimiranza in questo progetto

valorizzandone le caratteristiche di resilienza grazie alla sua sostenibilità e alle basse

emissioni di Co2 che l’edificio produrrà da oggi al 2050, in linea con i target del

trattato di Parigi”.

● MATTEO MINARDI ● MANAGING DIRECTOR DI ARDIAN REAL ESTATE



“La vendita di Melzi in un momento di mercato così incerto dimostra che la strategia

che Ardian Real Estate sta implementando attraverso l’acquisizione e la

trasformazione di immobili obsoleti in green buildings utilizzando i più alti standard

internazionali, è premiante e viene condiviso da investitori istituzionali di primario

standing”.

● RODOLFO PETROSINO ● SENIOR MANAGING DIRECTOR DI ARDIAN REAL ESTATE

“L’ottimo risultato raggiunto con questa operazione consolida la nostra partnership

con Ardian e conferma la leadership di Prelios SGR nelle operazioni value added e

di riposizionamento di edifici storici, in particolare nel comparto uffici. Il progetto

Melzi d’Eril guarda al futuro e agli ambiziosi target di sostenibilità che

contraddistinguono il settore immobiliare, ponendo grande attenzione agli aspetti

ambientali e rispettando la storicità dell’edificio, oltre a contribuire a valorizzare il

contesto in cui l’immobile si colloca, in un prestigioso quartiere storico di Milano.

L’interesse di conduttori ed investitori internazionali per immobili riposizionati sulla

base delle best practice internazionali, conferma la sostenibilità nel lungo termine

del mercato di Milano e di Roma, anche in considerazione di ulteriori recenti

operazioni che Prelios SGR ha in corso in entrambe le città”.

● PATRICK DEL BIGIO ● CEO DI PRELIOS SGR