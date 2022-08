Muzzo. Famiglia cade da sentiero, soccorsa con l’elicottero

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2022 – 16:52

(mi-lorenteggio.com) MUSSO (CO), 1 agosto 2022 – Una famiglia, composta da mamma, papà e figlio di 2 anni, intorno alle ore 11.30 di oggi, stava passeggiando nel bosco, lungo il sentiero panoramico che porta alla chiesetta di Sant’Eufemia. A un certo punto però hanno perso l’equilibrio e sono scivolati. La madre e il bimbo si sono fermati dopo alcuni metri, il padre invece è caduto più in basso e ha riportato diversi traumi. Immediato l’allarme: la centrale ha mandato sul posto la Stazione di Dongo del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e i Vigili del fuoco. I soccorritori li hanno recuperati tutti e tre; il piccolo e la mamma sono stati portati in ospedale per accertamenti, il padre è stato valutato dall’équipe sanitaria e anche lui portato in ospedale. L’intervento è cominciato intorno alle 11:40 ed è finito poco dopo le 13:00.

V. A.