Code’ Crai Ovest apre un nuovo punto vendita a Marcallo con Casone

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2022 – 16:27

(mi-lorenteggio.com) Marcallo con Casone, 4 agosto 2022 – Code’ Crai Ovest continua a crescere in Lombardia. In questi giorni ha aperto un nuovo punto vendita in provincia di Milano, a Marcallo con Casone, in via Gornati 12.

Il nuovo supermercato, dalla superficie di 120 metri quadrati, si pone come un punto vendita di prossimità affidabile e completo, grazie ai banchi secco, al taglio, carne, ortofrutta, murale e al reparto pane self.

I valori del nuovo negozio sono sempre gli stessi, quelli che hanno caratterizzato l’insegna CRAI fin dalla sua fondazione: cordialità, servizio al consumatore, attenzione ai prodotti tipici e a quelli della tradizione agroalimentare italiana. Qualità e trasparenza – verso i soci, i dipendenti, i fornitori ed i clienti – e l’impegno quotidiano per portare il meglio sulle tavole degli italiani.

Con 220 soci distribuiti fra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, oltre 300 punti vendita di cui più di 90 nella sola Lombardia, Code’ Crai Ovest si pone come vero e proprio riferimento per i consumatori. L’apertura di Marcallo con Casone, il trentesimo supermercato tra Milano e provincia, rafforza così la presenza della cooperativa nel Nordovest Italia.

Indirizzo: Via Gornati 12, Marcallo con Casone (MI)

Dimensioni: 120 mq

Orario: lun-sab 8.30-12.30 15.30-19.30; domenica chiuso

Numero Casse: 1

Numero Referenze: 950