Semaforo verde per la metrotranvia Milano – Desio – Seregno

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2022 – 16:39

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 agosto 2022 – Il 2 agosto 2022, il “Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile” (Cipess) ha approvato definitivamente il progetto e deliberato uno stanziamento aggiuntivo che permetterà alla Città metropolitana di Milano di realizzare la nuova metrotranvia Milano-Desio-Seregno, un’infrastruttura dal valore di 258,5 milioni di euro che una volta ultimata si snoderà per circa 15 km toccando numerosi Comuni. Un risultato dalla portata storica che permetterà a Palazzo Isimbardi di dotare il territorio di una nuova e strategica infrastruttura che contribuirà anche a ridurre le emissioni di CO2, a creare minori congestioni e a migliorare la qualità della vita delle persone.

La trasformazione dell’economia e la creazione di opportunità e posti di lavoro sono obiettivi che esigono un cambiamento di paradigma per intervenire in modo strutturale non solo sui ritardi accumulati in materia di trasporto pubblico locale, ma anche per fare in modo che la sostenibilità divenga prioritaria scelta delle imprese e delle amministrazioni pubbliche. Questi i presupposti per rendere il trasporto pubblico volano dello sviluppo e protagonista del cambiamento.

Per raggiungere questi obiettivi, a livello governativo, occorre un cambio di marcia per dare risposte concrete a questa che è l’area metropolitana più dinamica del nostro Paese: servono tempi decisionali maggiormente rapidi, per evitare inutili ritardi, per non perdere delle occasioni e rischiare di rendere obsoleti i progetti ancor prima della loro realizzazione.

Redazione