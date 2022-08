Bormio. Un centinaio, tra ragazzi e accompagnatori, di un oratorio di Brescia colti da malore durante vacanza

Ultimo aggiornamento il 5 Agosto 2022 – 19:17

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 5 agosto 2022 – Febbre alta, vomito e tosse sono stati i sintomi che hanno colpito un centinaio, tra ragazzi e accompagnatori di un oratorio di Brescia, di ospiti in una struttura a Bormio. Tornati in città si sono recati al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia e sono tornati a casa dopo alcune cure.

In corso le indagini da parte di ATS Montagna per risalire alle cause del malore comune.

In Valmasino, 16 turisti provenienti da un oratorio di Siena, sono stati punti da alcune zecche e soccorsi nella struttura dove alloggiavano.

