Firenze. Incidente in autostrada: maxi tamponamento fra tir, due pullman di migranti e auto: un morto e 15 feriti – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Firenze, 15 agosto 2022 – Questa notte, lungo la Autostrada del Sole A1, in direzione Bologna, è avvenuto un grave incidente con tamponamento tra un tir, il cui conducente è deceduto, due pullman e sette auto coinvolte. L’impatto è avvenuto nel tratto tra Firenze Scandicci e il bivio con l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord in direzione Bologna. Sui due pullman viaggiavano dei migranti in trasferimento da Lampedusa. Il mezzo pesante ha impattato contro uno dei due pullman che lo precedeva.

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, diverse ambulanze con automediche oltre alla Polstrada, che ha messo in sicurezza il tratto stradale, interessato dall’incidente, per permettere le operazioni di soccorso, bloccando temporaneamente il traffico, e i successivi rilievi.

Il traffico è stato riaperto una volta ripulita la carreggiata dai numerosi detriti dei diversi mezzi coinvolti

